العلاقات السورية التركية وآفاقها المستقبلية في محاضرة تفاعلية بحلب

حلب-سانا

نظمت منظمة “سوار”، بالتعاون مع مديرية الشؤون السياسية في مقرها بحي السريان بمدينة حلب اليوم، محاضرة تفاعلية بعنوان “العلاقات السورية التركية التاريخية والحديثة وآفاقها المستقبلية”، وذلك ضمن برنامج “مدخل إلى بناء الدولة السورية”، بمشاركة عدد من المهتمين والطلاب والفعاليات المجتمعية.

وتناولت المحاضرة تطور العلاقات بين سوريا وتركيا عبر المراحل التاريخية المختلفة، وانعكاسات المتغيرات السياسية على طبيعة العلاقة بين البلدين، إضافة إلى مناقشة فرص التعاون وآفاق العلاقة المستقبلية بين الجانبين.

وأكدت عبير فارس من مديرية الشؤون السياسية في حلب لمراسل سانا، أن الجلسة قدّمت قراءة تاريخية وسياسية للعلاقات السورية التركية، وصولاً إلى استشراف مآلاتها المستقبلية، مشيرةً إلى أهمية هذه اللقاءات في تسليط الضوء على قضايا تهم المجتمع وتعزز الوعي لدى الشباب.

بدورها، أوضحت المشاركة فضيلة عبد الوهاب، وهي خريجة هندسة معلوماتية، أن المحاضرة أسهمت في تصحيح العديد من الأفكار المتداولة حول طبيعة العلاقة بين سوريا وتركيا، مؤكدة أهمية استمرار هذه الجلسات التعريفية، ولا سيما لفئة الشباب، لما توفره من مساحة للحوار وتبادل المعرفة.

من جهتها بيّنت مديرة منظمة “سوار” بيسان بابلي أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات ينفذها برنامج “مدخل إلى بناء الدولة السورية”، والتي تتناول قضايا سياسية واجتماعية وتنموية وحقوقية، بهدف ردم الفجوة المعرفية بين الشباب والخبراء والمتخصصين، وتعزيز الحوار حول القضايا المرتبطة ببناء الدولة والتنمية المجتمعية.

ومؤسسة سِوار هي مؤسسة مجتمع مدني تعمل في التمكين الاقتصادي والإعلامي والتقني والسياسي ودعم السلم الأهلي والتماسك المجتمعي عبر برامج في مختلف المحافظات السورية.