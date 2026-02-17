الأرصاد الجوية: أجواء باردة وهطولات غزيرة غداً مع رياح عاصفة في عدة مناطق

دمشق-سانا

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتأثر سوريا غداً الأربعاء بفعالية جوية تترافق بهطولات مطرية غزيرة على المناطق الساحلية وأجزاء من الشمال الغربي والوسط، مع رياح نشطة بهبات قوية إلى عاصفة، فيما يكون البحر عالي ارتفاع الموج.

وأشارت الأرصاد في نشرتها الصادرة مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الجو يكون بارداً نسبياً إلى بارد، ولا سيما في المرتفعات الجبلية، مع تشكل الضباب في بعض المناطق الوسطى والجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية الغربية والبادية، كما توقعت هطولات خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجزيرة.

وبحسب النشرة، يطرأ ازدياد على الفعالية الجوية اعتباراً من ساعات بعد الظهر والمساء، لتشمل المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة والجنوبية والمرتفعات الجبلية، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية على المنطقة الساحلية، مع تساقط ثلوج خفيفة ليلاً على المرتفعات الجبلية العالية، فيما تواصل درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة، وبنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في بقية المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية على أغلب المناطق، وجنوبية شرقية في المنطقة الشمالية الشرقية، نشطة مع هبات تتجاوز 80 كم/ساعة في المناطق الغربية والوسطى والجنوبية والمرتفعات الجبلية، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية والجزيرة، فيما يكون البحر عالي ارتفاع الموج.

تحذيرات من رياح عاصفة وأمواج مرتفعة

دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، حذرت من هبات رياح قوية إلى عاصفة نهار غد الأربعاء، تترافق بهطولات مطرية غزيرة على الساحل وشمال غرب البلاد، إضافة إلى أجزاء من الوسط، والبحر عالي الخطورة مع ارتفاع أمواج يتجاوز 3.5 أمتار.

ودعت الدائرة إلى اتباع الإرشادات التالية:

– وقف كامل عمليات الصيد والإبحار اعتباراً من فجر الأربعاء.

– الابتعاد عن مجاري الأودية ومجاري الأنهار والمناطق المنخفضة.

– تجنب السير في الطرقات الزراعية، أو الطرقات المغمورة بالمياه، والامتناع عن قطع أي مجرى مائي مهما بدت نسب المياه فيه منخفضة.

– حماية الأطفال وكبار السن من الاقتراب من مجاري الأودية والأنهار، ومساعدتهم للوصول إلى مناطق آمنة.

– تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتساقط بفعل سرعات الرياح، وخاصة ألواح الطاقة الشمسية.

– الامتناع عن الوقوف في الأماكن المرتفعة، أو قرب الأشجار، وأبراج الكهرباء، وخاصة في المناطق التي تشهد هبات تتجاوز 80كم/ساعة.

– الابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة، والتي قد تنهار بفعل هبات الرياح القوية.

– تخفيف السرعة على الطرقات والقيادة بحذر.

– إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري عبر الأرقام المخصصة في حال حدوث أي طارئ.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية هذه الليلة، وغداً الأربعاء: