الكويت-سانا
استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت.
ونقلت الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس” عن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان، إدانة بلاده القاطعة لهذه الاعتداءات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
وحمّل المشعان إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها، مؤكداً احتفاظ الكويت بحقها في الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت أمس أن اعتداءً إيرانياً استهدف مواقع حيوية، وأسفر عن مقتل إيطاليين اثنين، وإصابة كويتي وباكستاني، فضلاً عن أضرار مادية.