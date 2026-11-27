الكويت-سانا‏

استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى ‏البلاد محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات ‏الإيرانية على الكويت.‏

ونقلت الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس” عن نائب وزير الخارجية ‏حمد سليمان المشعان، إدانة بلاده القاطعة لهذه الاعتداءات، مؤكداً أنها ‏تمثل انتهاكاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي ‏وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.‏

وحمّل المشعان إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها، مؤكداً ‏احتفاظ الكويت بحقها في الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق ‏الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة ‏مواطنيها والمقيمين على أراضيها.‏

‏ وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت أمس أن اعتداءً إيرانياً استهدف ‏مواقع حيوية، وأسفر عن مقتل إيطاليين اثنين، وإصابة كويتي وباكستاني، ‏فضلاً عن أضرار مادية.‏