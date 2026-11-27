الحسكة-سانا‏

يسهم مركز التنمية المجتمعية في مدينة الشدادي في محافظة الحسكة، الذي ‏جرى ‏افتتاحه اليوم الجمعة بعد إعادة تأهيله، في توسيع نطاق الخدمات ‏الاجتماعية ‏والإنسانية المقدمة في المحافظة.‏

وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف في ‏تصريح لـ ‏سانا، أن المركز يقدم مجموعة من خدمات الرعاية والتمكين، ‏تشمل الحماية ‏وإدارة الحالة والدعم النفسي، والتوعية بالعنف القائم على ‏النوع الاجتماعي والعنف ‏ضد النساء، إضافة إلى برامج التدريب المهني ‏للنساء.‏

وأشار إلى أن خدمات المركز تشمل أيضاً رعاية الأطفال عبر روضة ‏متخصصة، ‏وتنفيذ برامج محو الأمية وجلسات التوعية والدعم النفسي، إلى ‏جانب تسجيل الأسر ‏العائدة من التهجير إلى مدينة الشدادي وريف الحسكة ‏الجنوبي، وتحديد احتياجاتهم ‏والتنسيق مع المنظمات المعنية لتلبيتها، فضلاً ‏عن تقديم خدمات الكشف عن سوء ‏التغذية ومعالجته.‏

تمكين اقتصادي

ولفت خلف إلى أن خطط المركز خلال المرحلة المقبلة تتضمن توسيع ‏برامج ‏التدريب المهني لتشمل الشباب والشابات الباحثين عن فرص عمل، ‏والأشخاص ‏ذوي الإعاقة، والعمل على تأهيلهم مهنياً ومساعدتهم في ‏الحصول على فرص عمل، ‏في القطاعين العام والخاص، أو دعمهم لإقامة ‏مشروعات صغيرة.‏

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات افتتحت في وقت سابق ‏اليوم ‏مركز التنمية المجتمعية في مدينة الشدادي بريف ‏الحسكة الجنوبي، ‏بحضور ‏محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وعدد من المسؤولين والفعاليات ‏المحلية ‏والدينية ‌‏والمجتمعية.‏