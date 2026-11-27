الحسكة-سانا
يسهم مركز التنمية المجتمعية في مدينة الشدادي في محافظة الحسكة، الذي جرى افتتاحه اليوم الجمعة بعد إعادة تأهيله، في توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والإنسانية المقدمة في المحافظة.
وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة إبراهيم خلف في تصريح لـ سانا، أن المركز يقدم مجموعة من خدمات الرعاية والتمكين، تشمل الحماية وإدارة الحالة والدعم النفسي، والتوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء، إضافة إلى برامج التدريب المهني للنساء.
وأشار إلى أن خدمات المركز تشمل أيضاً رعاية الأطفال عبر روضة متخصصة، وتنفيذ برامج محو الأمية وجلسات التوعية والدعم النفسي، إلى جانب تسجيل الأسر العائدة من التهجير إلى مدينة الشدادي وريف الحسكة الجنوبي، وتحديد احتياجاتهم والتنسيق مع المنظمات المعنية لتلبيتها، فضلاً عن تقديم خدمات الكشف عن سوء التغذية ومعالجته.
تمكين اقتصادي
ولفت خلف إلى أن خطط المركز خلال المرحلة المقبلة تتضمن توسيع برامج التدريب المهني لتشمل الشباب والشابات الباحثين عن فرص عمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تأهيلهم مهنياً ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل، في القطاعين العام والخاص، أو دعمهم لإقامة مشروعات صغيرة.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات افتتحت في وقت سابق اليوم مركز التنمية المجتمعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، بحضور محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وعدد من المسؤولين والفعاليات المحلية والدينية والمجتمعية.