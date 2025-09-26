لجنة انتخابات مجلس الشعب السوري تصدر القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة للدوائر الانتخابية في المحافظات.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة لـ سانا أن اللجنة أصدرت القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة، مشيراً إلى أن هذه القوائم تُعد نهائية، ويحق لجميع أعضائها الترشح لعضوية مجلس الشعب والتصويت في انتخابات المجلس.

وبيّن نجمة أن باب الترشح لانتخابات مجلس الشعب يُفتح يومي السبت والأحد، على أن تبدأ الحملة الانتخابية بعد ذلك، لتُجرى الانتخابات في الخامس من تشرين الأول حسب ما هو مقرر، وخلال هذه الفترة يستطيع المرشحون لعضوية مجلس الشعب الإعلان عن برامجهم الانتخابية وسيرهم الذاتية، كما سيتم تنظيم مناظرات فكرية بين المرشحين.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد حددت موعد الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية يوم الأحد الـ13 من ربيع الثاني 1447 هـ، الموافق الـ5 من تشرين الأول 2025م.

القوائم:

القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في محافظة إدلب

القوائم النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في محافظة دمشق

