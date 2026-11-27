“لأجل من غابوا.. نبني مستقبل من بقوا” فعالية توعوية لـ 1500 طفل بمناسبة يوم الطفل العالمي تاريخ النشر: 2026/11/27 6:28 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 6:28 مساءً “لأجل من غابوا.. نبني مستقبل من بقوا” فعالية توعوية لـ 1500 طفل من بينهم أيتام وذوو إعاقة بمناسبة يوم الطفل العالمي. 200 عنوان سوري بينها 30 عنواناً للأطفال تحمل إلى إسطنبول تنوع المشهد الثقافي والمعرفي السوري الهيئة العامة للموارد المائية تشرف على 161 سداً في سورية النفط والغاز في سوريا.. أرقام ترسم ملامح التعافي وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توفر شواغر وظيفية لصالح وزارة الإعلام في دمشق مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تستعيد مدارس دير الزور جاهزيتها لاستقبال الطلاب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:فعالية توعويةلأجل من غابوا.. نبني مستقبل من بقوايوم الطفل العالمي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال آخر الأخبار سوريا والعالمدمشق ”جسور التعافي” يختتم أعماله في دمشق بمشاركة دولية لتعزيز التعاون في سوق العمل رياضة ريال مدريد يمدد عقد لاعبه المغربي إبراهيم دياز حتى صيف 2031 دولي الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج على الاعتداءات