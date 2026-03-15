كهرباء ريف دمشق: خروج عدة محطات تحويل عن الخدمة نتيجة الأحوال الجوية

ريف دمشق-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خروج عدد من مخارج التوتر المتوسط من الخدمة في عدة مناطق بريف دمشق، جراء الأحوال الجوية التي تعرضت لها المنطقة الليلة الماضية، ما تسبب بحدوث انقطاعات في التغذية الكهربائية في بعض القطاعات.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم الأحد، أن محطات تحويل كهرباء عربين وسقبا والزبداني وبلودان خرجت من الخدمة بشكل مؤقت، نتيجة الأعطال الطارئة على الشبكة الناجمة عن الأحوال الجوية.

ولفتت الشركة إلى أن الورشات الفنية في الشركة تعمل لمعالجة الأعطال وإعادة تأهيل المخارج المتضررة وإعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق المتأثرة بأسرع وقت ممكن.

وشهدت مدينة دمشق خلال الساعات الماضية هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط البرد؛ ما أدى إلى تجمع كميات من المياه في عدد من الطرق والأنفاق، وانهيار جدارين متصدعين بدمشق القديمة وسارعت الجهات المعنية للاستجابة لتبعات الحالة الجوية.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، ودائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، حذّرتا من تأثر سوريا بمنخفض جوي عميق تصل قيم ضغطه السطحي إلى 995 هكتوباسكال، ما يؤدي إلى نشاط رياح قوية وهطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، مع احتمالية تساقط البرد، على أن تتحول الهطولات إلى ثلوج فوق مرتفعات القلمون والحرمون، ويستمر تأثير المنخفض حتى مساء اليوم الأحد.