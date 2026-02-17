ورشة متخصصة حول إدارة المخاطر وبازل 3 بمشاركة البنوك الخاصة في سوريا

3aqTgzAQ 8 7 ورشة متخصصة حول إدارة المخاطر وبازل 3 بمشاركة البنوك الخاصة في سوريا

دمشق-سانا

عقدت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ورشة عمل متخصصة حول إدارة المخاطر وتطبيقات بازل 3، بمشاركة عدد من ممثلي البنوك الخاصة العاملة في سوريا.

وأوضح مصرف سوريا المركزي عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الكوادر المصرفية في مجال إدارة المخاطر، ورفع مستوى الجاهزية لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بكفاية رأس المال والسيولة والحوكمة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وبيّن المصرف أن أعمال الورشة شملت عروضاً تطبيقية تناولت الإطار العام لمعايير بازل 3، ومتطلبات رأس المال التنظيمي، ونسب السيولة، إضافة إلى آليات قياس المخاطر الإئتمانية ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، كما تخلل الورشة استعراض تجارب عملية ونماذج تطبيقية تساعد البنوك على تطوير أنظمتها الداخلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المالية.

وأكد المشاركون أهمية هذه المبادرات في دعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز متانته، ولا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، مشددين على ضرورة الاستمرار في بناء القدرات الفنية وتحديث أدوات إدارة المخاطر؛ بما يسهم في تطوير العمل المصرفي وتحقيق الاستدامة المالية.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود مصرف سوريا المركزي لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع المالي، بما يسهم في تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

الشيخ ليث البلعوس: متمسكون بالحوار والوحدة ولن نسمح بتحويل الجبل إلى ورقة ضغط
وزارة الزراعة تحذر من مخاطر موجة الصقيع التي تشهدها سوريا
وزارة الصحة السورية تختتم دورة “إعداد المدرب والمدرس” لتطوير كادر مدارس التمريض
عودة محطة تحويل باب النيرب إلى الخدمة بعد توقف دام 14 عاماً
هيئة الرقابة والتفتيش تكشف تجاوزات إدارية ومالية في إحدى مديريات محافظة حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك