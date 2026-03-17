قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معريا بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة في قرية معريا بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في درعا، أن دورية إسرائيلية مؤلفة من أربع سيارات عسكرية توغلت في قرية معريا بريف درعا الغربي، قادمة من ثكنة الجزيرة الواقعة على أطراف القرية، والتي تتمركز فيها قوات الاحتلال منذ أكثر من عام.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.