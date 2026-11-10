مقتل 16 شخصاً وإصابة 15 آخرين جراء انفجار في مصنع ‏للحديد غربي تركيا

أنقرة-سانا
قتل 16 شخصاً وأصيب 15 آخرون بجروح اليوم الإثنين جراء انفجار في منشأة للحديد والصلب بقضاء “علي آغا” في ولاية إزمير غربي تركيا.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو، قوله في تصريح: “إن الفرق الطبية تتعامل مع 15 مصاباً، بينهم 13 حالتهم مستقرة، فيما لا يزال مصابان في حالة حرجة”، مشيراً إلى أن 14 شخصاً لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفي اثنان آخران بالمستشفى متأثرين بإصابتيهما.
وأكد وزير الصحة اكتمال عمليات الإنقاذ للأشخاص الذين كانوا عالقين تحت الأنقاض.
من جانبه، أفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، بأن الانفجار وقع إثر انهيار رافعة خلال أعمال الصيانة الدورية في فرن القوس الكهربائي، بالمصنع الذي يعمل به نحو 1800 شخص، مؤكداً استمرار إجراءات تحديد هويات الضحايا، وصدور قرار من النيابة العامة بتوقيف 6 أشخاص، على خلفية التحقيقات الإدارية والقضائية المتواصلة لتحديد المسؤولين عن الحادث.
وكان والي إزمير سليمان إلبان، أعلن في وقت سابق اليوم مقتل أكثر من 10 عمال وإصابة 15 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج في حصيلة أولية جراء الحادث المذكور.