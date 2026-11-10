مقتل 16 شخصاً وإصابة 15 آخرين جراء انفجار في مصنع ‏للحديد غربي تركيا

أنقرة-سانا

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قتل 16 شخصاً وأصيب 15 آخرون بجروح اليوم الإثنين ‏جراء انفجار في منشأة للحديد والصلب بقضاء “علي آغا” في ‏ولاية إزمير غربي تركيا.‏

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الصحة التركي كمال ‏مميش أوغلو، قوله في تصريح: “إن الفرق الطبية تتعامل مع ‌‏15 مصاباً، بينهم 13 حالتهم مستقرة، فيما لا يزال مصابان ‏في حالة حرجة”، مشيراً إلى أن 14 شخصاً لقوا حتفهم في ‏موقع الحادث، فيما توفي اثنان آخران بالمستشفى متأثرين ‏بإصابتيهما.‏

وأكد وزير الصحة اكتمال عمليات الإنقاذ للأشخاص ‏الذين كانوا عالقين تحت الأنقاض.‏

من جانبه، أفاد وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان ‏بيرقدار، بأن الانفجار وقع إثر انهيار رافعة خلال أعمال ‏الصيانة الدورية في فرن القوس الكهربائي، بالمصنع الذي ‏يعمل به نحو 1800 شخص، مؤكداً استمرار إجراءات تحديد ‏هويات الضحايا، وصدور قرار من النيابة العامة بتوقيف 6 ‏أشخاص، على خلفية التحقيقات الإدارية والقضائية المتواصلة ‏لتحديد المسؤولين عن الحادث.‏

وكان والي إزمير سليمان إلبان، أعلن في وقت سابق اليوم ‏مقتل أكثر من 10 عمال وإصابة 15 آخرين، جرى نقلهم إلى ‏المستشفيات لتلقي العلاج في حصيلة أولية جراء الحادث ‏المذكور.