الدفاع المدني يزيل مخلفات حرب في بلدات بريف السويداء

photo 2026 06 29 17 44 52 الدفاع المدني يزيل مخلفات حرب في بلدات بريف السويداء

السويداء-سانا

تمكّنت فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة السويداء بالتعاون مع الفرق المختصة في مديرية الأمن الداخلي، من إزالة عدد من مخلفات الحرب التي عُثر عليها في عدة بلدات بريف المحافظة.

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم الإثنين، أن إزالة مخلفات الحرب شملت عدة أحياء في بلدتي الصورة الصغرى ولاهثة وقرية المتونة.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الفرق المختصة عملت على إتلاف هذه المخلفات وفق الإجراءات المعتمدة، بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على سلامتهم.

وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام تنفيذ أعمال المسح والاستجابة للبلاغات في مختلف مناطق المحافظة، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم من أخطار الذخائر غير المنفجرة.

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