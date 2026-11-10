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ترامب: هناك زخم إيجابي نحو إنهاء الحرب مع إيران ‏

AFP 20261109 D6YK6QG v1 MidRes UsPresidentDonaldTrumpFollowedByPresidentAndCeoO ترامب: هناك زخم إيجابي نحو إنهاء الحرب مع إيران ‏
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض- واشنطن- أرشيف فرانس برس

واشنطن-سانا‏

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود “زخم إيجابي” ‏نحو إنهاء الحرب مع إيران، مؤكداً أن بلاده تتابع تطورات ‏الأوضاع في الشرق الأوسط، وأنها على أهبة الاستعداد ‏للتحرك في حال حدوث أي تغيير، وذلك عقب لقائه اليوم ‏الإثنين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ‏الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في واشنطن.‏

ووصف ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” ‏محادثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ‏بالممتازة، وأنها تناولت العديد من القضايا المتعلقة بإيران، ‏مشيراً إلى أن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ‏ودولاً أخرى تفضل الإبقاء على الوضع الراهن، بما يشمل ‏استمرار الحصار البحري على إيران والذي وصفه بأنه ‏الأكبر في التاريخ، إلى جانب عملية “البوابة الحديدية” براً ‏وبحراً.‏

وبين ترامب أن هذه الدول تتفق على عدم السماح لإيران ‏بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن ذلك “أمر غير قابل ‏للتفاوض”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك إذا ‏طرأ أي تغيير على التطورات في الشرق الأوسط، رغم أنه ‏استبعد حدوث ذلك في الوقت الراهن.‏

وكان الرئيس الأمريكي استبعد أمس الأحد، عودة ‌‏الهجمات ‏الأمريكية على إيران، في حال إحراز تقدم في المفاوضات ‌‏‌‏المتعلقة ببرنامجها النووي ومضيق هرمز.‏

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