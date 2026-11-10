ترامب: هناك زخم إيجابي نحو إنهاء الحرب مع إيران ‏

واشنطن-سانا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود “زخم إيجابي” نحو إنهاء الحرب مع إيران، مؤكداً أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وأنها على أهبة الاستعداد للتحرك في حال حدوث أي تغيير، وذلك عقب لقائه اليوم الإثنين مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في واشنطن.
ووصف ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” محادثاته مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بالممتازة، وأنها تناولت العديد من القضايا المتعلقة بإيران، مشيراً إلى أن قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ودولاً أخرى تفضل الإبقاء على الوضع الراهن، بما يشمل استمرار الحصار البحري على إيران والذي وصفه بأنه الأكبر في التاريخ، إلى جانب عملية “البوابة الحديدية” براً وبحراً.
وبين ترامب أن هذه الدول تتفق على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن ذلك “أمر غير قابل للتفاوض”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك إذا طرأ أي تغيير على التطورات في الشرق الأوسط، رغم أنه استبعد حدوث ذلك في الوقت الراهن.
وكان الرئيس الأمريكي استبعد أمس الأحد، عودة الهجمات الأمريكية على إيران، في حال إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي ومضيق هرمز.