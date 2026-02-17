الحرارة إلى انخفاض ومنخفض جوي يوم غد الأربعاء

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو نهار اليوم غائماً جزئياً بشكلٍ عام، يتحول إلى غائم فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر خفيفة إلى متوسطة الشدة في تلك المناطق، ويمتد الهطل خلال ساعات المساء والليل ليشمل أجزاء من المناطق الوسطى والجزيرة والجنوبية والشرقية، وتكون هطولات محلية متفاوتة الشدّة.

الرياح جنوبية غربية على الأجزاء الغربية من البلاد، ومتقلبة في باقي المناطق معتدلة السرعة، مع هبات تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، أحياناً في المرتفعات الساحلية، والقلمون، وبعض المناطق الشرقية، والجنوبية، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في المنطقة الشرقية، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما حذرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، من هبات رياح قوية إلى عاصفة نهار غد الأربعاء، تترافق بهطولات مطرية غزيرة على الساحل وشمال غرب البلاد، إضافة إلى أجزاء من الوسط، والبحر عالي الخطورة مع ارتفاع أمواج يتجاوز 3.5 أمتار.

وأوضحت الدائرة أن:

هبات الرياح تتجاوز 80 كم/ساعة في عموم المناطق الساحلية وجبالها، مع ريفي حمص وحماة الغربي، ومرتفعات القلمون والحرمون، وعموم مناطق ريف دمشق والقنيطرة، ومرتفعات السويداء.

الهطولات تكون غزيرة على عموم مناطق اللاذقية، وطرطوس وجبالها، مع الأرياف الغربية لحمص، وحماة، وشمال وغرب إدلب، وحلب.

هبات الرياح ما بين 65 حتى 80كم/ساعة في مدينة دمشق، وعموم مناطق درعا، وبقية مناطق حمص، وحماة، وريف جسر الشغور الغربي.

الهطولات المطرية متوسطة إلى غزيرة جنوب إدلب وشمال حماة وشرق حلب وشمال حمص.

هبات الرياح ما بين 50 و 65 كم/ساعة في بقية مناطق إدلب، وعموم حلب، والرقة، والحسكة، ودير الزور.

الهطولات المطرية متوسطة الغزارة، تغزر أحياناً جنوب حلب، وشرق إدلب، إضافة لمدينة حماة، وحمص، وغرب وشمال الرقة.

ودعت الدائرة إلى اتباع الإرشادات التالية:

وقف كامل عمليات الصيد والإبحار اعتباراً من فجر الأربعاء.

الابتعاد عن مجاري الأودية ومجاري الأنهار والمناطق المنخفضة.

تجنب السير في الطرقات الزراعية، أو الطرقات المغمورة بالمياه، والامتناع عن قطع أي مجرى مائي مهما بدت نسب المياه فيه منخفضة.

حماية الأطفال وكبار السن من الاقتراب من مجاري الأودية والأنهار، ومساعدتهم للوصول الى مناطق آمنة.

تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتساقط بفعل سرعات الرياح، وخاصة ألواح الطاقة الشمسية.

الامتناع عن الوقوف في الأماكن المرتفعة، أو قرب الأشجار، وأبراج الكهرباء، خاصة في المناطق التي تشهد هبات تتجاوز 80كم/ساعة.

الابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة، والتي قد تنهار بفعل هبات الرياح القوية.

تخفيف السرعة على الطرقات والقيادة بحذر.

إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري عبر الأرقام المخصصة في حال حدوث أي طارئ.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: