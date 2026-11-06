إخلاء مقرات مؤسسات إعلامية في إيرلندا بعد تهديدات بوجود قنابل

دبلن-سانا

أُجليت طواقم عدد من المؤسسات والمجموعات الإعلامية البارزة في إيرلندا اليوم الجمعة، ‏بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية (آر.تي.إي)، أنه تم ‏إخلاء جميع مباني الهيئة ومقرها دبلن عقب تلقي تهديد بوجود قنبلة، فيما انتشر عناصر ‏الشرطة في المقر.‏

كما تم إجلاء الموظفين من مكاتب صحيفة “آيريش إندبندنت” ومحطتي راديو “نيوز توك” ‏و”توداي إف إم”، وقناة “فيرجن ميديا” التلفزيونية بعد تلقي تهديدات مماثلة عبر البريد ‏الإلكتروني.‏

ووصفت مذيعة في إحدى المحطات الإذاعية، وهي محطة نيوزتوك، الأمر بأنه ‏مجرد خدعة، فيما قالت المذيعة كلير بيرن على الهواء: إن المحطة استأنفت البث بعد أن ‏جرى إبلاغ الموظفين بإمكانية عودتهم إلى المبنى الواقع في وسط دبلن.‏

وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في مقابلة عبر الهاتف مع “آر.تي.إي” بعد ‏وقت قصير من انتهاء تعطل البث الذي ⁠استمر لأكثر من ساعة: “إنه أمر مقلق.. نأخذ ‏التهديد على محمل الجد”.‏

ولم تحمّل السلطات حتى الآن أي جهة مسؤولية التهديدات التي تأتي قبيل اجتماعات ‏رفيعة المستوى للاتحاد الأوروبي في دبلن الأسبوع المقبل.‏

وجاءت هذه التهديدات في أعقاب موجة من البلاغات الكاذبة عن وجود قنابل، استهدفت ‏عشرات الرحلات الجوية في أنحاء أوروبا الخميس والجمعة، ما اضطر بعض الطائرات ‏إلى الهبوط بشكل غير مقرر، ودفع إلى إطلاق طائرات مقاتلة لمرافقة رحلات مدنية.‏