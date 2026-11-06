ارتفاع منسوب مياه نهر الكبير الشمالي في محافظة اللاذقية جراء الهطولات المطرية الغزيرة تاريخ النشر: 2026/11/06 5:36 مساءً اخر تحديث: 2026/11/06 5:36 مساءً قائمة الصور 1/4 مخبر الصحة العامة في اللاذقية صمام الأمان لضمان سلامة المواطنين قرية المغيرية في جبل الأكراد تروي حكاية العودة وتبعث الأمل في ريف اللاذقية قيادة شرطة حلب تستمع لشكاوى المواطنين في المدينة ومتابعتها إدارة الأمن العام في قسم الشعار بحلب تقبض على عصابة تمتهن السرقة وتنتحل صفة الأمن العام وفد من أهالي رأس العين في محافظة الحسكة يعودون إلى مدينتهم بعد سنوات من الغياب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ارتفاع منسوب المياهاللاذقيةنهر الكبير الشمالي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية وفاة شخص وإصابة 18 آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ ٢4 ساعة الماضية إعادة تأهيل واحة تدمر.. مشروع لإحياء البساتين وتأمين مياه الري 3 نماذج.. كيف تتعامل الدول العربية مع تجنيس أبناء المواطنات؟ انطلاق فعاليات المؤتمر السوري للأشعة 2026 في المشفى الجامعي بدمشق سوريا ومصر تبحثان تطوير التعاون في قطاع السكك الحديدية آخر الأخبار 4 صور ارتفاع منسوب مياه نهر الكبير الشمالي في محافظة اللاذقية جراء الهطولات المطرية الغزيرة دولي إخلاء مقرات مؤسسات إعلامية في إيرلندا بعد تهديدات بوجود قنابل دولي هيئة بحرية: بلاغٌ عن وقوع انفجارٍ في ناقلة نفط قبالة مدينة خصب العُمانية