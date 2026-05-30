دير الزور: أعمال‏ تأهيل الأجزاء الخارجة عن الخدمة بمحطة ‏الفرات ‏العملاقة مستمرة ‏

دير الزور-سانا‏

تواصل الفرق الفنية في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير ‏الزور، تنفيذ أعمال تأهيل الأجزاء الخارجة عن الخدمة في محطة ‏الفرات ‏العملاقة، بما يسهم في تشغيل المحطة بكامل طاقتها.‏

وأوضح معاون مدير مؤسسة المياه للشؤون الفنية أحمد العلي في تصريح ‏لسانا، اليوم السبت، أن نسبة الضرر بأجزاء المحطة جراء تعرضها للغمر ‏بالمياه، تقدر ب 30 بالمئة، مؤكداً استمرار عمل المحطة في تأمين مياه ‏الشرب للسكان.‏

وأشار العلي إلى أنه عقب الإحاطة الكاملة لمأخذ المياه لمحطة مياه الفرات، ‏جرى فك المحرك الذي تعرض للغمر بالمياه نتيجة ارتفاع منسوب نهر ‏الفرات، تمهيداً لاستبداله وإدخاله بالخدمة.‏

وبيّن العلي أن الأعمال تشمل أيضاً تركيب غطاسات لسحب المياه التي ‏غمرت المحرك، بما يسهم في إعادة محطة مياه الفرات إلى كامل استطاعتها ‏التشغيلية.‏

وأشار إلى أن المؤسسة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وضعت مجموعة ‏من الآليات الهندسية في المحطة تحسباً لأي طارئ، بهدف حماية المأخذ ‏الخامي من الغمر بالمياه، إضافة إلى تركيب مجموعة من الغاطسات لسحب ‏المياه من الصالات إلى الخارج.‏

‏ وتُعد محطة الفرات العملاقة المصدر الرئيس لمياه الشرب لمعظم سكان ‏مدينة دير الزور، حيث تخدم ما يقارب 400 ألف نسمة.‏

وتشهد محافظة دير الزور خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب ‏مياه نهر الفرات نتيجة زيادة الوارد المائي، الأمر الذي دفع المؤسسات ‏الخدمية إلى رفع حالة الجاهزية، واتخاذ تدابير وقائية لحماية البنية التحتية ‏والمنشآت الحيوية، ولا سيما محطات مياه الشرب والصرف الصحي.