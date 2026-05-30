دير الزور: أعمال‏ تأهيل الأجزاء الخارجة عن الخدمة بمحطة ‏الفرات ‏العملاقة مستمرة ‏

دير الزور-سانا
تواصل الفرق الفنية في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور، تنفيذ أعمال تأهيل الأجزاء الخارجة عن الخدمة في محطة الفرات العملاقة، بما يسهم في تشغيل المحطة بكامل طاقتها.
وأوضح معاون مدير مؤسسة المياه للشؤون الفنية أحمد العلي في تصريح لسانا، اليوم السبت، أن نسبة الضرر بأجزاء المحطة جراء تعرضها للغمر بالمياه، تقدر ب 30 بالمئة، مؤكداً استمرار عمل المحطة في تأمين مياه الشرب للسكان.
وأشار العلي إلى أنه عقب الإحاطة الكاملة لمأخذ المياه لمحطة مياه الفرات، جرى فك المحرك الذي تعرض للغمر بالمياه نتيجة ارتفاع منسوب نهر الفرات، تمهيداً لاستبداله وإدخاله بالخدمة.
وبيّن العلي أن الأعمال تشمل أيضاً تركيب غطاسات لسحب المياه التي غمرت المحرك، بما يسهم في إعادة محطة مياه الفرات إلى كامل استطاعتها التشغيلية.
وأشار إلى أن المؤسسة، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وضعت مجموعة من الآليات الهندسية في المحطة تحسباً لأي طارئ، بهدف حماية المأخذ الخامي من الغمر بالمياه، إضافة إلى تركيب مجموعة من الغاطسات لسحب المياه من الصالات إلى الخارج.
وتُعد محطة الفرات العملاقة المصدر الرئيس لمياه الشرب لمعظم سكان مدينة دير الزور، حيث تخدم ما يقارب 400 ألف نسمة.
وتشهد محافظة دير الزور خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات نتيجة زيادة الوارد المائي، الأمر الذي دفع المؤسسات الخدمية إلى رفع حالة الجاهزية، واتخاذ تدابير وقائية لحماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية، ولا سيما محطات مياه الشرب والصرف الصحي.