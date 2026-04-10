الحرارة أدنى من معدلاتها في عموم سوريا وأمطار متوقعة في بعض المناطق 

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة اليوم الجمعة أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 1–3 درجات مئوية، نتيجة تأثر سوريا بمنخفض جوي يتركّز تأثيره على الساحل وشمال غرب البلاد، ومناطق الجزيرة، ويستمر حتى صباح يوم غد السبت.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال ساعات النهار يكون غائماً جزئياً بشكل عام، يتحول إلى غائم على المناطق الساحلية والشمالية ومناطق الجزيرة، والوسطى والجنوبية الغربية، مع بقاء فرصة لهطولات مطرية فوق تلك المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البَرَد أحياناً، وخاصةً على المناطق الساحلية والشمالية ومناطق الجزيرة والوسطى.

خلال الليل يستمر الجو بارداً نسبياً بشكل عام، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، ويُحذَّر من تشكّل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصةً على المناطق الساحلية والجنوبية والوسطى، وتثير الغبار في المناطق الجنوبية الشرقية والبادية والشرقية، ويكون البحر متوسطاً إلى عالي ارتفاع الموج أحياناً.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق19 /8
ريف دمشق-القلمون15 /2
القنيطرة15 /7
درعا20 /8
السويداء15 /7
حمص18 /12
حماة21 /14
اللاذقية19 /16
طرطوس20 /17
حلب18 /9
إدلب18 /12
دير الزور21 /9
الرقة20 /12
الحسكة19 /9
