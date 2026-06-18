إخماد حريق في أراضٍ مزروعة بالقمح بريف حلب الجنوبي

حلب-سانا



أخمدت فرق الدفاع المدني والنقاط المتقدمة التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب، اليوم الخميس، حريقاً اندلع في أراضٍ مزروعة بالقمح بمحيط قريتي جب كاس والشيخ أحمد في ريف حلب الجنوبي.



وأوضح قائد عمليات حلب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث فيصل محمد علي، في تصريح لـ سانا، أن فرق الإطفاء استجابت فور ورود البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مساحات زراعية إضافية، رغم طبيعة المنطقة واتساع رقعة النيران.



وأشار علي إلى أن الأضرار اقتصرت على الخسائر المادية في الأراضي الزراعية، مؤكداً أن الفرق عملت على تبريد الموقع بشكل كامل لضمان عدم تجدد الاشتعال.



وجدد علي دعوته المزارعين والأهالي إلى اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة خلال موسم الحصاد، والإبلاغ الفوري عن أي حريق أو حالة طارئة، بما يسهم في الحد من الخسائر وحماية المحاصيل الزراعية.



وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر مديرياتها في المحافظات على تنفيذ خطة موسمية تتضمن نشر نقاط استجابة وإطفاء بالقرب من المناطق الزراعية، بهدف تعزيز سرعة التدخل والحد من انتشار الحرائق وحماية المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي.