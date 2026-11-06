هيئة بحرية: بلاغٌ عن وقوع انفجارٍ في ناقلة نفط قبالة مدينة خصب العُمانية

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الجمعة عن وقوع انفجار في ناقلة نفطية قبالة مدينة خصب في سلطنة عُمان.
وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس: إنها تلقت بلاغاً متأخراً عن وقوع حادث على بعد 16 ميلاً بحرياً شرق مدينة خصب في سلطنة عُمان، وأفاد ربان الناقلة بأن سفينته كانت تعبر مضيق هرمز في رحلة مغادرة، عند وقوع انفجار على جانبها الأيسر، مؤكداً أنّ طاقم السفينة بخير وبحالة جيدة، كما أن الناقلة لا تزال قادرة على الإبحار باستخدام طاقتها الذاتية وهي تواصل رحلتها.
ودعت الهيئة جميع السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور وإبلاغ مركز (UKMTO) عن أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع قيام السلطات المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة.
وكانت هيئة عمليات التجارة البريطانية أعلنت أمس عن تعرض ناقلة لضربة بمقذوفين مجهولي المصدر على بعد 50 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال في قطر.