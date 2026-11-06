هيئة بحرية: بلاغٌ عن وقوع انفجارٍ في ناقلة نفط قبالة مدينة خصب العُمانية

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (‏UKMTO‏) اليوم الجمعة عن وقوع ‏انفجار في ناقلة نفطية قبالة مدينة خصب في سلطنة عُمان.‏

وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس: إنها تلقت بلاغاً متأخراً عن وقوع حادث على ‏بعد 16 ميلاً بحرياً شرق مدينة خصب في سلطنة عُمان، وأفاد ربان الناقلة بأن سفينته ‏كانت تعبر مضيق هرمز في رحلة مغادرة، عند وقوع انفجار على جانبها الأيسر، مؤكداً ‏أنّ طاقم السفينة بخير وبحالة جيدة، كما أن الناقلة لا تزال قادرة على الإبحار باستخدام ‏طاقتها الذاتية وهي تواصل رحلتها.‏

ودعت الهيئة جميع السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور وإبلاغ مركز (‏UKMTO‏) عن ‏أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع قيام السلطات المختصة بإجراء التحقيقات اللازمة.‏

وكانت هيئة عمليات التجارة البريطانية أعلنت أمس عن تعرض ناقلة لضربة بمقذوفين ‏مجهولي ‏المصدر على بعد ‌‏50 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال في قطر.‏