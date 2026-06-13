الحرارة حول معدلاتها اليوم وترتفع تدريجياً خلال الأسبوع

دمشق-سانا



تبقى درجات الحرارة اليوم السبت، حول معدلاتها السنوية أو أدنى بقليل، مع توقعات بارتفاعها بشكل ملحوظ اعتباراً من منتصف الأسبوع، لتسود أجواء حارة مع نهايته.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى، وسديمياً مغبرّاً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكل عام، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصة على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: