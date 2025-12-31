انخفاض في درجات الحرارة وهطولات مطرية في عموم المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة في المناطق الشمالية والجزيرة، وتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية، بينما تبقى حول معدلاتها أو أدنى بقليل في باقي المناطق.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة والوسطى، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، ويكون الهطل ثلجياً أو ممزوجاً بالثلج على أقصى المناطق الشمالية والجزيرة، فيما تمتد الهطولات بعد الظهر والمساء إلى أجزاء من المنطقة الشرقية والجنوبية الغربية والمرتفعات الجبلية، وتكون الهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية فوق 1500متر.

ليلاً، يستمر الجو بارداً بشكلٍ عام وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية والمناطق الشمالية والجزيرة، ويحذر من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية ومن تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية الغربية والمرتفعات الساحلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة على المناطق الشمالية والشرقية والجزيرة، بينما تكون جنوبية غربية في باقي المناطق، معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 75 كم/ ساعة، وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والمرتفعات الجبلية، أما البحر فعالٍ ارتفاع الموج.

دمشـــق وريفها7/14
القنيــطرة7/10
درعــــا8/15
السـويـداء5/11
حمـــص6/12
حماة6/11
الـلاذقـيـة13/16
طـرطـوس13/16
حــلـب2/4
إدلــــب2/5
دير الزور3/12
الرقة3/9
الحسكة5/-2
