وزارة الداخلية تعلن القبض على أحد أبرز مرتكبي مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية

أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على أحد أبرز مجرمي وضباط النظام البائد المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013.

وقال وزير الداخلية في تدوينة عبر “إكس”، اليوم الأربعاء: إن اللواء عدنان عبود حلوة أحد أبرز الضباط المسؤولين عن مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013، بات اليوم في قبضة إدارة مكافحة الإرهاب.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة الداخلية المتواصل لمتابعة المجرمين وملاحقتهم لتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم.

وفي الـ 24 من نيسان الجاري، قبضت وزارة الداخلية عقب عملية أمنية محكمة في منطقة سهل الغاب بريف حماة على المجرم أمجد يوسف، أبرز مرتكبي مجزرة التضامن التي وقعت عام 2013، وذهب ضحيتها أكثر من 288 مدنياً، وفق ما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش.