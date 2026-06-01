الهلال الأحمر السوري يوزع مساعدات على متضرري ارتفاع منسوب الفرات في ريف الرقة الجنوبي

الرقة-سانا

بدأ الهلال الأحمر العربي السوري فرع الرقة، اليوم الإثنين، توزيع مساعدات إنسانية على الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في عدد من مناطق المحافظة.

وأوضح منسق فريق المياه في الهلال الأحمر العربي السوري فرع الرقة محمد الحسين الحمد، في تصريح لمراسل سانا، أن فرق الهلال الأحمر أجرت تقييماً ميدانياً للأضرار في المناطق المتضررة، أظهر وجود 75 عائلة متضررة في مخيم حويجة زهرة بريف الرقة الجنوبي.

وأشار الحمد إلى أن الفرع تسلم مواد إغاثية مخصصة للأسر المتضررة، وبدأ توزيعها على المستفيدين ضمن خطة الاستجابة الإنسانية المعتمدة للتخفيف من آثار ارتفاع منسوب النهر.

وبيّن أن العدد الإجمالي للعائلات المتضررة من ارتفاع منسوب مياه الفرات في الرقة يقدر بنحو 600 عائلة، موزعة على عدة مواقع، بينها مخيم البيت اليوناني، ومخيم حويجة كدرو في حي الطيار، إضافة إلى مخيمي المحوكية وحويجة زهرة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية المبذولة لدعم الأسر المتضررة، والتخفيف من آثار ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، الذي أدى خلال الأيام الماضية إلى غمر عدد من المناطق السكنية والزراعية القريبة من مجرى النهر.