وزارة الدفاع تفعّل 1406 من صف الضباط المتطوعين المنشقين بعد دراسة 4193 طلباً

دمشق-سانا

تواصل إدارة التجنيد والتعبئة في وزارة الدفاع جهود إعادة تفعيل صف الضباط المتطوعين المنشقين، وذلك بعد استقبال طلباتهم، وفق المعايير المهنية والإدارية التي تم الإعلان عنها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين الكلي بلغ 4193 من صف الضباط المتطوعين المنشقين، مبينة أنه تم تفعيل 1406 منهم بعد استكمال الإجراءات، وباشروا مهامهم ضمن وزارة الدفاع.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال 2118 صف ضابط منهم قيد الاستكمال والتفعيل وفق المسارات المعتمدة، في حين جرى تعليق 669 حالة لعدم استيفائها جميع المتطلبات وشروط إعادة التفعيل، وفق الأصول والمعايير المعلنة مسبقاً عبر الصفحات الرسمية للوزارة.

وأكدت إدارة التجنيد والتعبئة أن عملية التدقيق تُجرى بعناية ومسؤولية لإنصاف الجميع، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص ويحفظ الحقوق، مشيرة إلى أنها تستمر في استكمال دراسة الحالات المتبقية، انطلاقاً من حرصها على تقدير التضحيات وعدم إغفال أي حالة مستحقة.