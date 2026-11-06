إدانات عربية للهجوم الذي وقع في الأردن وأودى بحياة عنصر أمن

عواصم-سانا

أدانت الإمارات والكويت والبحرين وفلسطين ومصر الهجوم الذي وقع اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمّان، وأسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة ضابط، مؤكدة تضامنها مع الأردن ودعمها لجهوده في الحفاظ على أمنه واستقراره.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: إن دولة الإمارات تستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية، وترفض جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها للاعتداء، مجددة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب، ومؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية البحرينية إدانة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء، مشددة على دعمها ومساندتها للإجراءات التي يتخذها الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره ومكافحة الإرهاب.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ومعربة في بيان عن تضامنها مع الأردن حكومة وشعباً.

كما أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي وقع في عمّان، مؤكدة رفضها لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها للجهود التي تبذلها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وكان عنصر أمن قد قُتل وأُصيب ضابط في وقت سابق اليوم، إثر هجوم بأداة حادة استهدفهما في العاصمة الأردنية عمّان.