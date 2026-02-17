وزارة الدفاع تتمنى الشفاء للصحفيين المصابين خلال تغطية إزالة الألغام في ريف اللاذقية

دمشق-سانا

أعربت وزارة الدفاع عن أملها بالشفاء العاجل للصحفيين حسن هاشم مراسل وكالة سانا، وشوكت أقجه المتعاون مع وكالة الأناضول التركية، اللذين أصيبا مع أحد جنود الجيش العربي السوري بانفجار لغم أثناء تغطيتهما أعمال إزالة الألغام التي تنفذها كتائب الهندسة التابعة للوزارة في بلدة سلمى بريف اللاذقية.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع في بيان اليوم الثلاثاء: إن “إصابة الصحفيين أثناء أداء واجبهما الإعلامي تعكس حجم المخاطر التي يواجهها الصحفيون في نقل الحقيقة من الميدان، وتؤكد في الوقت ذاته حجم الجهود والتضحيات المبذولة لتطهير المناطق من مخلفات الحرب، حفاظاً على أرواح المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإعلامي”.

وجددت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع تقديرها للدور المهني الذي يؤديه الإعلاميون في تغطية هذه الجهود، متمنيةً للمصابين الشفاء التام والعودة السريعة إلى عملهما، ومؤكدةً استمرارها في اتخاذ كل ما يلزم للحد من هذه المخاطر أثناء عمليات التغطية الإعلامية للأعمال العسكرية المختلفة.

وكان مراسل سانا حسن هاشم أصيب اليوم الثلاثاء، أثناء تغطية إزالة الألغام مع الفرق الهندسية بوزارة الدفاع جراء انفجار لغم في بلدة سلمى بريف اللاذقية.