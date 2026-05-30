ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والطقس بين الصحو والغائم جزئياً بعموم ‏سوريا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم السبت للارتفاع في أغلب المناطق السورية مع ‏بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 1-3 درجات مئوية، نتيجة بدء تراجع تأثير ‏حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال نهار اليوم السبت ‏يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل ‏زخات مطرية رعدية متفرقة فوق المناطق الساحلية وبعض المناطق الشمالية ‏والجزيرة والقلمون، وسديمياً في المناطق الداخلية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما ‏يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الجنوبية ‏وغوطة دمشق والقلمون‎.‎

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الجنوبية والساحلية، وشمالية ‏غربية على باقي المناطق، ومعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كم/سا أحياناً، و‏خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎