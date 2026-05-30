ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والطقس بين الصحو والغائم جزئياً بعموم ‏سوريا

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة اليوم السبت للارتفاع في أغلب المناطق السورية مع بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 1-3 درجات مئوية، نتيجة بدء تراجع تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال نهار اليوم السبت يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات مطرية رعدية متفرقة فوق المناطق الساحلية وبعض المناطق الشمالية والجزيرة والقلمون، وسديمياً في المناطق الداخلية.
وخلال الليل يكون الجو لطيفاً ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الجنوبية وغوطة دمشق والقلمون.
وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الجنوبية والساحلية، وشمالية غربية على باقي المناطق، ومعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كم/سا أحياناً، وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|16/29
|ريف دمشق (القلمون)
|13/23
|القنيطرة
|14/24
|درعا
|15/28
|السويداء
|13/23
|حمص
|16/25
|حماة
|16/29
|اللاذقية
|20/25
|طرطوس
|19/26
|حلب
|16/28
|إدلب
|16/25
|دير الزور
|21/32
|الرقة
|19/31
|الحسكة
|21/31