ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والطقس بين الصحو والغائم جزئياً بعموم ‏سوريا

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم السبت للارتفاع في أغلب المناطق السورية مع ‏بقائها أدنى من معدلاتها بحوالي 1-3 درجات مئوية، نتيجة بدء تراجع تأثير ‏حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال نهار اليوم السبت ‏يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل ‏زخات مطرية رعدية متفرقة فوق المناطق الساحلية وبعض المناطق الشمالية ‏والجزيرة والقلمون، وسديمياً في المناطق الداخلية‎.‎

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما ‏يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المناطق الجنوبية ‏وغوطة دمشق والقلمون‎.‎

وتكون الرياح جنوبية غربية على المناطق الجنوبية والساحلية، وشمالية ‏غربية على باقي المناطق، ومعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 50 كم/سا أحياناً، و‏خاصة على المناطق الوسطى والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج‎.‎

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎

دمشق16/29‏
ريف دمشق (القلمون)13/23‏
القنيطرة14/24‏
درعا15/28‏
السويداء13/23‏                         
حمص16/25‏
حماة16/29‏
اللاذقية20/25‏
طرطوس19/26‏
حلب16/28‏
إدلب16/25‏
دير الزور21/32‏
الرقة19/31‏
الحسكة21/31‏
