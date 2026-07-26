بدء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الثاني في ‏مدرسة التمريض والقبالة بحماة

حماة-سانا
بدأت في مدرسة التمريض والقبالة بحماة، اليوم الأحد، الامتحانات التحريرية للفصل الثاني للعام الدراسي 2025/2026.
وأوضح معاون مدير مدرسة التمريض للشؤون الإدارية حيان اليوسف لـ سانا، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يبلغ نحو 350 طالباً وطالبة موزعين على السنوات الدراسية الثلاث، إضافةً إلى برنامج القبالة، مبيناً أنه تم تجهيز القاعات، وتأمين كل مستلزمات العملية الامتحانية، بما يضمن نجاحها.
وأشارت الطالبة نور سلمان إلى أن الأجواء الامتحانية في اليوم الأول كانت جيدة، كما أن أسئلة المادة تناسب جميع مستويات الطلاب.
وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مدرسة التمريض والقبالة بحماة حتى السادس من آب المقبل.