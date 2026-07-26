بدء الامتحانات التحريرية للفصل الدراسي الثاني في ‏مدرسة التمريض والقبالة بحماة

حماة-سانا‌‎ ‎

بدأت في مدرسة التمريض والقبالة بحماة، اليوم ‏الأحد، الامتحانات التحريرية للفصل الثاني للعام ‏الدراسي 2025/2026‌.

وأوضح معاون مدير مدرسة التمريض للشؤون ‏الإدارية حيان اليوسف لـ سانا، أن عدد الطلاب ‏المتقدمين للامتحان يبلغ نحو 350 طالباً وطالبة ‏موزعين على السنوات الدراسية الثلاث، إضافةً إلى ‏برنامج القبالة، مبيناً أنه تم تجهيز القاعات، وتأمين ‏كل مستلزمات العملية الامتحانية، بما يضمن ‏نجاحها‎.‎

وأشارت الطالبة نور سلمان إلى أن الأجواء ‏الامتحانية في اليوم الأول كانت جيدة، كما أن أسئلة ‏المادة تناسب جميع مستويات الطلاب‎.‎

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مدرسة ‏التمريض والقبالة بحماة حتى السادس من آب المقبل‎.‎