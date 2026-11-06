سوريا والعراق توقعان محضراً فنياً لتعزيز إدارة الموارد المائية المشتركة

دمشق-سانا

وقع معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، مع الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية حسين عبد الأمير بكّه، في دمشق اليوم الخميس، محضر الاجتماع الفني الثنائي لتعزيز إدارة الموارد المائية المشتركة، وذلك في إطار التعاون المائي والفني بين البلدين.

وذكرت وزارة الطاقة أن المحضر تضمن الاتفاق على جُملة من الإجراءات، أبرزها تفعيل التنسيق الثلاثي بين سوريا والعراق وتركيا بشأن المياه العابرة للحدود عبر نهر الفرات، وإنشاء محطات قياس هيدرولوجية مشتركة على النهر.

تعزيز تبادل البيانات والمعلومات المائية

كما تضمن المحضر تعزيز تبادل البيانات والمعلومات المائية، وإجراء فحوصات دورية مشتركة لنوعية المياه، إضافة إلى تطوير التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الموارد المائية ومراقبة السدود وتشغيلها.

واتفق الجانبان على التحضير لعقد الاجتماع المقبل بصيغة ثلاثية بمشاركة الجانب التركي خلال شهر آذار من العام 2027.

ويأتي توقيع المحضر تأكيداً لحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات؛ بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية المشتركة، ودعم الأمن المائي في البلدين.

وكان وزير الطاقة محمد البشير بحث في الأول من الشهر الجاري مع وفد من وزارة الموارد المائية العراقية، سبل تطوير التعاون المائي بين سوريا والعراق، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في التعامل مع التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية.