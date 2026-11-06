وفاة مواطن وإصابة 3 آخرين جراء حادثي سير على طريق دمشق–درعا

درعا-سانا



توفي مواطن وأصيب ثلاثة آخرون جراء حادثي سير منفصلين وقعا اليوم الخميس على طريق دمشق–درعا، وفق ما ذكرت دائرة العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظتي درعا والقنيطرة.



وأوضح رئيس الدائرة أحمد الهاجر في تصريح لـ سانا أن الحادث الأول وقع قرب مدينة إزرع إثر تصادم دراجة نارية بجرار زراعي، ما أدى إلى إصابة شخصين، فيما وقع الحادث الثاني قرب بلدة محجة نتيجة تصادم دراجة نارية بسيارة، وأسفر عن وفاة مدني وإصابة آخر.



وأشار الهاجر إلى أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادثين، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مشفى إزرع الوطني، كما عملت على إزالة آثار الحادثين وتأمين الموقعين لضمان سلامة حركة المرور.



وتوفي مدنيان وأُصيب أربعة آخرون، بينهم طفل، في الثامن والعشرين من شهر تشرين أول الماضي، جراء حادث سير ناجم عن تصادم سيارتين على طريق درعا – خربة غزالة.