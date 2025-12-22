الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم في عموم المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الجو بارداً ليلاً في أغلب المناطق السورية، وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى وأجزاء واسعة من البادية والقلمون الشرقي وبعض المناطق الجنوبية وغوطة دمشق، ومن حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة، وشرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40 كم/سا في المناطق الساحلية، أما البحر فخفيف ارتفاع الموج على الشاطئ متوسط إلى عال في الداخل.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

دمشــق وريفها15/ 4
القنيطـــرة17/ 4
درعــــا17/ 4
السـويـداء14/ 5
حمـــص13/ 4
حمــــاة14/ 4
الـلاذقـيـة21/ 12
طـرطـوس19/ 10
حــلـب14/ 5
إدلــــب13/ 5
دير الزور15/ 4
الرقة14/ 7
الحسكة16/ 5
