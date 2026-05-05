المواصلات الطرقية: تحويل السير عند جسر القساطل على طريق اللاذقية أريحا لأعمال الصيانة

اللاذقية-سانا

أعلنت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل السورية، تحويل حركة السير أسفل جسر القساطل على أوتوستراد اللاذقية–أريحا، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، إلى تحويلة طرقية جديدة تم تنفيذها بمحاذاة الطريق القديمة، وذلك بهدف المباشرة بأعمال صيانة وإصلاح شاملة للجسر.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل، عبد الهادي الشحاده، في تصريح لمراسلة سانا، أن أعمال الصيانة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وتأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين واقع الطرق المركزية، وتعزيز سلامة البنى التحتية.

وبيّن أن الأعمال تشمل معالجة الأجزاء المتضررة من الجسر، ورفع مستوى السلامة الإنشائية، بما يضمن استمرار الحركة المرورية على هذا المحور الحيوي بكفاءة وأمان.

وأوضح الشحاده أن المشروع يتضمن استبدال الجزء العلوي من الجسر بالكامل عبر تنفيذ بلاطة بيتونية جديدة، واستخدام بلاطة مسبقة الإجهاد، إضافة إلى صيانة الحواجز البيتونية (نيوجرسي) على طول الطريق.

ودعا الشحادة السائقين إلى توخي الحذر أثناء المرور في موقع العمل، والالتزام بالإشارات التحذيرية والمرورية، وتخفيف السرعة حفاظاً على سلامتهم وسلامة ورشات الصيانة.

وشدد على حرص المؤسسة على إنجاز المشروع بأقصر وقت ممكن، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الجهود المستمرة لإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية المتضررة، ورفع كفاءتها الفنية والخدمية، بما ينعكس إيجاباً على حركة النقل والتبادل الاقتصادي، ويعزز السلامة المرورية على هذا المحور الحيوي.