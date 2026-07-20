وزارة الطوارئ: انتهاء عمليات الاستجابة لحادثة انقلاب العبارة المائية في نهر الفرات

دير الزور-سانا



أنهت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الإثنين، عمليات الاستجابة لحادثة انقلاب العبّارة المائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور.



وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في بيان، أن إنهاء العمليات جاء عقب قرار لجنة الصحة في المحافظة وتأكيدها أن الجثمان الذي انتشلته الفرق الخميس الماضي يعود لآخر طفل كان في عداد المفقودين جراء الحادثة، وبذلك تنتهي أعمال البحث والاستجابة، لترتفع الحصيلة النهائية للضحايا إلى 8 أشخاص، بينهم 6 أطفال وشابان.



وغرقت العبارة في الثاني عشر من الشهر الجاري بعد اصطدامها بالجسر الحربي العائم المؤقت في مدينة ‏دير الزور، ما أدى إلى سقوط ركابها في مياه نهر الفرات.‏



