‏5079 رأس غنم وماعز مذبوحة مصدرة إلى الأردن وقطر والكويت خلال ‏تشرين الأول ‏

دمشق-سانا
بلغ عدد رؤوس الأغنام والماعز المذبوحة المصدرة إلى الأردن وقطر والكويت 5079 رأساً خلال شهر تشرين الأول الماضي، وفق مدير مسلخ دمشق الفني خالد قرقورا.
وأوضح قرقورا في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن المسلخ هو الجهة المعتمدة في دمشق والمنطقة الجنوبية لتصدير اللحوم إلى عدد من الدول العربية، مشيراً إلى أن عدد الرؤوس المصدرة إلى الأردن بلغ نحو 4935 رأساً من ذكور الأغنام العواس والماعز، و64 رأساً من الأنواع نفسها إلى قطر، إضافة إلى 80 رأساً إلى الكويت، وذلك وفق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة لتصدير الثروة الحيوانية.
وبيّن قرقورا أن عمليات التصدير تتم بعد ذبح الحيوانات وإخضاعها للفحوص الصحية اللازمة، وتجهيز اللحوم وفق المتطلبات المعتمدة لدى الدول المستوردة، مشيراً إلى أن كميات التصدير ومواعيدها لا ترتبط ببرنامج يومي أو أعداد ثابتة، وإنما تتحدد وفق طلبات الدول المستوردة واحتياجاتها.
يذكر أن إجمالي عدد رؤوس الأغنام والماعز والأبقار والجمال المذبوحة في مسلخ دمشق الفني تجاوز 20 ألف رأس خلال شهر أيلول الماضي، وفق البيانات الخاصة بمعدلات الذبح اليومية.
ويأتي نشاط التصدير في إطار الاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع الثروة الحيوانية، وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، مع الالتزام بالإجراءات الصحية والرقابية المعتمدة لضمان سلامة اللحوم المعدة للتصدير.