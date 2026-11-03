‏5079 رأس غنم وماعز مذبوحة مصدرة إلى الأردن وقطر والكويت خلال ‏تشرين الأول ‏

دمشق-سانا‏

بلغ عدد رؤوس الأغنام والماعز المذبوحة المصدرة إلى الأردن وقطر ‏والكويت 5079 رأساً خلال شهر تشرين الأول الماضي، وفق مدير مسلخ ‏دمشق الفني خالد قرقورا.‏

وأوضح قرقورا في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أن المسلخ هو ‏الجهة المعتمدة في دمشق والمنطقة الجنوبية لتصدير اللحوم إلى عدد من ‏الدول العربية، مشيراً إلى أن عدد الرؤوس المصدرة إلى الأردن بلغ نحو ‌‏4935 رأساً من ذكور الأغنام العواس والماعز، و64 رأساً من الأنواع ‏نفسها إلى قطر، إضافة إلى 80 رأساً إلى الكويت، وذلك وفق الإجراءات ‏والاشتراطات الصحية المعتمدة لتصدير الثروة الحيوانية.‏

وبيّن قرقورا أن عمليات التصدير تتم بعد ذبح الحيوانات وإخضاعها ‏للفحوص الصحية اللازمة، وتجهيز اللحوم وفق المتطلبات المعتمدة لدى ‏الدول المستوردة، مشيراً إلى أن كميات التصدير ومواعيدها لا ترتبط ‏ببرنامج يومي أو أعداد ثابتة، وإنما تتحدد وفق طلبات الدول المستوردة ‏واحتياجاتها.‏

يذكر أن إجمالي عدد رؤوس الأغنام والماعز والأبقار والجمال المذبوحة في ‏مسلخ دمشق الفني تجاوز 20 ألف رأس خلال شهر أيلول الماضي، وفق ‏البيانات الخاصة بمعدلات الذبح اليومية.‏

ويأتي نشاط التصدير في إطار الاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع ‏الثروة الحيوانية، وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، مع الالتزام ‏بالإجراءات الصحية والرقابية المعتمدة لضمان سلامة اللحوم المعدة ‏للتصدير.‏