هبوط طائرتين في وارسو بعد تلقي بلاغين عن وجود قنبلتين على متنهما

وارسو-سانا
هبطت طائرة ركاب قادمة من لندن اضطرارياً بمطار وارسو-مودلين في بولندا اليوم الثلاثاء، بعد تلقيها بلاغاً بوجود قنبلة، ما أجبر المسؤولين عن المطار على إغلاقه، وتم تفتيش طائرة أخرى قادمة من كوبنهاجن في مطار وارسو-شوبن.
ونقلت رويترز عن سلطات مطار وارسو-مودلين قولها في بيان: إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقق من البلاغ، مشيراً إلى أن الطائرة، وهي من طراز “بوينغ 737 ماكس”، هبطت في المطار عند العاشرة صباحاً، مضيفاً: إن المطار سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر، إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية والتأكد من سلامة جميع الموجودين فيه.
وأوضح البيان أن السلطات بدأت إجلاء ركاب الطائرة التابعة لشركة لوت البولندية والبالغ عددهم 181 شخصاً.
وفي حادثة منفصلة، تلقى مطار وارسو-شوبن بلاغاً بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسكندنافية “ساس”، قادمة من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وقال متحدث باسم المطار: إن الطائرة هبطت بسلام وتخضع لعمليات التفتيش الأمني، مؤكداً أن المطار يواصل تشغيل رحلاته بصورة طبيعية.
وتضم العاصمة البولندية وارسو مطارين رئيسين، هما مطار وارسو-شوبن الواقع داخل حدود المدينة، ومطار وارسو-مودلين الذي تستخدمه بشكل أساسي شركات الطيران منخفضة التكلفة، ويقع على بُعد نحو 36 كيلومتراً من العاصمة.