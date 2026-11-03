هبوط طائرتين في وارسو بعد تلقي بلاغين عن وجود قنبلتين على متنهما

وارسو-سانا

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هبطت طائرة ركاب قادمة من لندن اضطرارياً بمطار وارسو-مودلين في بولندا اليوم ‏الثلاثاء، بعد تلقيها بلاغاً بوجود ‌قنبلة، ما أجبر المسؤولين عن المطار على إغلاقه، ‏وتم تفتيش طائرة أخرى قادمة من كوبنهاجن في مطار وارسو-شوبن.‏

ونقلت رويترز عن سلطات مطار وارسو-مودلين قولها في بيان: إن الأجهزة الأمنية ‏باشرت التحقق من البلاغ، مشيراً إلى أن الطائرة، وهي من طراز “بوينغ 737 ماكس”، ‏هبطت في المطار عند العاشرة صباحاً، مضيفاً: إن المطار سيظل مغلقاً حتى إشعار ‏آخر، إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية والتأكد من سلامة جميع الموجودين فيه.‏

وأوضح البيان أن السلطات بدأت إجلاء ركاب الطائرة التابعة لشركة لوت البولندية ‏والبالغ عددهم 181 شخصاً.‏

وفي حادثة منفصلة، تلقى مطار وارسو-شوبن بلاغاً بوجود قنبلة على متن طائرة ‏تابعة لشركة الطيران الإسكندنافية “ساس”، قادمة من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.‏

وقال متحدث باسم المطار: إن الطائرة هبطت بسلام وتخضع لعمليات التفتيش الأمني، ‏مؤكداً أن المطار يواصل تشغيل رحلاته بصورة طبيعية.‏

وتضم العاصمة البولندية وارسو مطارين رئيسين، هما مطار وارسو-شوبن الواقع ‏داخل حدود المدينة، ومطار وارسو-مودلين الذي تستخدمه بشكل أساسي شركات ‏الطيران منخفضة التكلفة، ويقع على بُعد نحو 36 كيلومتراً من العاصمة.‏