بريطانيا وفرنسا تقودان مناورة عسكرية دولية لدعم أوكرانيا بعد الحرب

لندن-سانا
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء مشاركة مئات الجنود البريطانيين وطائرات تابعة لسلاح الجو الملكي، إلى جانب قوات من 11 دولة، في مناورة عسكرية واسعة النطاق تُجرى في بولندا خلال تشرين الثاني الحالي.
وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على موقع الحكومة البريطانية، أن كلاً من بريطانيا وفرنسا تقودان التدريب الذي يحمل اسم “كواليتسيا”، بهدف اختبار جاهزية الحلفاء لدعم أوكرانيا والمساهمة في إعادة بناء قواتها المسلحة فور انتهاء الحرب مع روسيا.
وأكدت الوزارة أن المناورة التي تمتد من 9 إلى 22 تشرين الثاني الحالي، ستختبر آليات نقل وحماية وإمداد قوة متعددة الجنسيات مخصصة لدعم الاستقرار في أوكرانيا خلال مرحلة ما بعد الحرب.
ويأتي ذلك في إطار جهود “تحالف الراغبين”، الذي يضم دولاً تعهدت بتقديم دعم عسكري واقتصادي ودبلوماسي طويل الأمد لأوكرانيا، وسط مساعٍ غربية لتعزيز الاستعدادات الأمنية وترتيبات ما بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.