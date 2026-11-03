الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: بريطانيا وفرنسا تقودان مناورة عسكرية دولية لدعم أوكرانيا بعد الحرب
بحث
بحث
sana-logo-mobile

بريطانيا وفرنسا تقودان مناورة عسكرية دولية لدعم أوكرانيا بعد الحرب

14772599 بريطانيا وفرنسا تقودان مناورة عسكرية دولية لدعم أوكرانيا بعد الحرب
منظر عام لمبنى وزارة الدفاع البريطانية في لندن -أرشيفية-رويترز

لندن-سانا ‏

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء مشاركة مئات الجنود البريطانيين وطائرات ‏تابعة لسلاح الجو الملكي، إلى جانب قوات من 11 دولة، في مناورة عسكرية واسعة ‏النطاق تُجرى في بولندا خلال تشرين الثاني الحالي.‏

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على موقع الحكومة البريطانية، أن كلاً من بريطانيا ‏وفرنسا تقودان التدريب الذي يحمل اسم “كواليتسيا”، بهدف اختبار جاهزية الحلفاء ‏لدعم أوكرانيا والمساهمة في إعادة بناء قواتها المسلحة فور انتهاء الحرب مع روسيا.‏

وأكدت الوزارة أن المناورة التي تمتد من 9 إلى 22 تشرين الثاني الحالي، ستختبر ‏آليات نقل وحماية وإمداد قوة متعددة الجنسيات مخصصة لدعم الاستقرار في أوكرانيا ‏خلال مرحلة ما بعد الحرب.‏

ويأتي ذلك في إطار جهود “تحالف الراغبين”، الذي يضم دولاً تعهدت بتقديم دعم ‏عسكري واقتصادي ودبلوماسي طويل الأمد لأوكرانيا، وسط مساعٍ غربية لتعزيز ‏الاستعدادات الأمنية وترتيبات ما بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.‏

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع آسيان لمواجهة تحديات جديدة
الأمين العام للناتو: أوروبا لا تستطيع الدفاع عن نفسها بدون أمريكا
الجامعة العربية والبرلمان العربي يؤكدان ضرورة ‏إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
اختيار قطر لاستضافة المنتدى العالمي للحد من الكوارث لعام 2028
إعلان حالة الطوارئ في القرم بعد هجمات أوكرانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار