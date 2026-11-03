بريطانيا وفرنسا تقودان مناورة عسكرية دولية لدعم أوكرانيا بعد الحرب

لندن-سانا ‏

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء مشاركة مئات الجنود البريطانيين وطائرات ‏تابعة لسلاح الجو الملكي، إلى جانب قوات من 11 دولة، في مناورة عسكرية واسعة ‏النطاق تُجرى في بولندا خلال تشرين الثاني الحالي.‏

وأوضحت الوزارة في بيان نُشر على موقع الحكومة البريطانية، أن كلاً من بريطانيا ‏وفرنسا تقودان التدريب الذي يحمل اسم “كواليتسيا”، بهدف اختبار جاهزية الحلفاء ‏لدعم أوكرانيا والمساهمة في إعادة بناء قواتها المسلحة فور انتهاء الحرب مع روسيا.‏

وأكدت الوزارة أن المناورة التي تمتد من 9 إلى 22 تشرين الثاني الحالي، ستختبر ‏آليات نقل وحماية وإمداد قوة متعددة الجنسيات مخصصة لدعم الاستقرار في أوكرانيا ‏خلال مرحلة ما بعد الحرب.‏

ويأتي ذلك في إطار جهود “تحالف الراغبين”، الذي يضم دولاً تعهدت بتقديم دعم ‏عسكري واقتصادي ودبلوماسي طويل الأمد لأوكرانيا، وسط مساعٍ غربية لتعزيز ‏الاستعدادات الأمنية وترتيبات ما بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.‏