مديرية إعلام دمشق توضح ملابسات سرقة تمثال القديس بولس في باب كيسان

دمشق-سانا

أصدرت مديرية إعلام دمشق بياناً توضيحياً حول ملابسات سرقة تمثال القديس بولس من كنيسة دير القديس بولس في منطقة باب كيسان بدمشق بعد تداول معلومات متضاربة حول الحادثة، موضحة أنها أجرت زيارة ميدانية إلى موقع الحادثة، واستمعت إلى إفادة إدارة الكنيسة وأقوال الشهود، كما راجعت قسم شرطة القصاع في باب توما للاطلاع على مجريات التحقيق الأولية.

وأشارت المديرية إلى أن التمثال المسروق بحسب المعطيات المتوافرة يعود للقديس بولس، وهو مصنوع من النحاس بالكامل، وقد أُهدي إلى الكنيسة عام 1999 من قبل بابا الفاتيكان قبيل زيارته التاريخية إلى دمشق.

ولفتت المديرية إلى أن التحقيقات أظهرت أن عملية السرقة وقعت فجر الخميس 18 كانون الأول الجاري قرابة الساعة الثالثة صباحاً على يد عدة أشخاص باستخدام أدوات بسيطة، ومن دون استخدام معدات ثقيلة أو آليات كبيرة، وأن الدافع وراءها كان الطمع بالقيمة المادية للتمثال لكونه مصنوعاً من النحاس، والفاعلون هم من ضعاف النفوس، من دون وجود مؤشرات حتى اللحظة على أي دوافع أخرى.

وأكدت المديرية أنها تتابع مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة، حرصاً على كشف الحقيقة كاملة وضمان حماية المقدسات الدينية والمواقع التراثية في دمشق.

وكان تمثال القديس بولس المصنوع من النحاس الموجود في منطقة باب كيسان تعرض فجر أمس الخميس لعملية سرقة، ما أثار استنكاراً واسعاً باعتبار الحادثة استهدفت أحد الرموز الدينية والتراثية المهمة في العاصمة.