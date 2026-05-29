دير الزور تواصل استجابتها لارتفاع منسوب الفرات عبر تعزيز الخدمات الصحية وتدعيم المعابر

دير الزور-سانا‏

أكد مدير صحة دير الزور الدكتور نصر الخلف استمرار تنفيذ خطة الاستجابة الصحية الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع ‏منسوب نهر الفرات، ولا سيما في منطقة الجزيرة التي تأثرت بانقطاع الجسور والمعابر‎.‎

وأوضح الخلف في مقابلة مع قناة الإخبارية اليوم، أن القطاع الصحي ركز خلال الأيام الماضية على ضمان استمرار ‏الخدمات الطبية والإسعافية وتخفيف الحاجة إلى الإحالات نحو المشافي المركزية، مشيراً إلى أن أخطر التحديات تمثلت ‏بانقطاع أو تهديد الجسور بين ضفتي النهر، ما تسبب بصعوبة وصول الأهالي إلى الخدمات الطبية الأساسية‎.‎

وبين الخلف أن مديرية الصحة عملت على دعم المشافي والمراكز الصحية في منطقة الجزيرة، وفي مقدمتها مشفى الكسرة ‏ومشفى هجين، إضافة إلى تفعيل المشافي الواقعة على خط جديد بكارة والشحيل والصور وأبو حمام لتقديم الخدمات ‏الإسعافية والجراحية الأساسية‎.‎

وأشار الخلف إلى تخصيص قوارب لنقل الحالات الإسعافية والإنسانية بين ضفتي الفرات، إضافة إلى تخصيص نقطتين ‏لنقل الحالات الإسعافية في الميادين والبغيلية، بالتنسيق مع فرق الإسعاف والدفاع المدني والهلال الأحمر‎.‎

ولفت إلى تعزيز خدمات غسيل الكلى عبر تزويد المراكز الطبية بأربعة أجهزة جديدة نُقلت كاستجابة إسعافية عاجلة، نظراً ‏لحساسية أوضاع مرضى القصور الكلوي وعدم قدرتهم على التنقل لمسافات طويلة‎.‎

وأكد الخلف أن وزارة الصحة فعلت “كود الطوارئ الصحي” الذي ينص على تقديم الخدمات الطبية للمناطق التي تتعرض ‏للكوارث والفيضانات، بهدف إعادة توزيع الموارد والكوادر الطبية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بأفضل شكل‎.‎

كما بين الخلف أن العمل جارٍ حالياً على تأمين وصول الأدوية والتجهيزات الأساسية إلى المشافي المتضررة، إضافة إلى ‏تعزيز الكوادر الطبية عبر التعاقد مع أطباء اختصاصيين لسد النقص في بعض المناطق، إلى جانب تفعيل نحو 12 ‏مستوصفاً في منطقة الجزيرة خلال الأيام القادمة لتخفيف الضغط على المشافي‎.‎

من جهته قال رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور فايز عباس: “إن اللجنة فُعّلت بشكل كامل بالتزامن مع ‏ارتفاع منسوب المياه، وضمت مختلف الجهات المعنية بالصحة والطوارئ والخدمات الفنية والموارد المائية، بهدف تنسيق ‏الاستجابة الميدانية وحماية الأهالي‎”‎.

وأوضح عباس أن اللجنة باشرت بإبلاغ سكان المناطق المنخفضة والحوائج النهرية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، كما جهزت ‏مراكز إيواء احترازية تحسباً لأي طارئ‎.‎

وأشار عباس إلى أن جسر العشارة تعرّض لأضرار بسبب تدفق المياه القوي، وأن عمليات التدعيم العاجلة لا تزال مستمرة ‏باستخدام الكتل الإسمنتية والردميات لضمان استمراره بالخدمة، لافتاً إلى أن الجسر يعمل حالياً بشكل جزئي وخلال ساعات ‏محددة ريثما تُستكمل أعمال التدعيم بشكل كامل‎.‎

وأضاف عباس: “إنه تم إيقاف العبّارات النهرية بسبب الارتفاع الكبير في منسوب مياه نهر الفرات، حفاظاً على سلامة ‏المدنيين، والاستعاضة عنها بزوارق مخصصة للحالات الإسعافية والإنسانية الضرورية‎”.

وبيّن عباس أن نحو 60 محطة مياه خرجت عن الخدمة نتيجة ارتفاع منسوب المياه، إلا أن فرق العمل قامت بنقل ‏المحركات ومجموعات الضخ إلى أماكن آمنة، مع تأمين بدائل مائية للقرى المتضررة بالتعاون مع الشركاء الدوليين‎.‎

وأكد عباس أن جميع المؤسسات الخدمية والصحية تعمل ضمن غرفة عمليات مشتركة، مشيراً إلى أن المحافظة تجاوزت ‏المرحلة الأصعب من الأزمة، وهو ما يعود إلى وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الرسمية وعدم الاقتراب من مجرى ‏النهر أو مناطق الخطر‎.‎

وفي وقت سابق اليوم عقد كل من وزراء الطاقة والطوارئ وإدارة الكوارث والصحة ومحافظ دير الزور، مؤتمراً صحفياً ‏لتوضيح الجهود الحكومية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، والإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة‎.‎

وأعلنت وزارة الطوارئ أمس تشكيل غرفة عمليات مشتركة بالتعاون مع محافظتي الرقة ودير الزور ووزارة الموارد ‏المائية، لمتابعة تطورات الوضع والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية السكان والممتلكات وتقليل ‏الخسائر المحتملة‎.‎