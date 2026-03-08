وزير الإعلام يبحث مع محافظ درعا وإعلامييها تطوير الأداء وتحسين التغطية المحلية

درعا-سانا

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى مع محافظ درعا أنور الزعبي، تنسيق الجهود بين الوزارة والمؤسسات المحلية لتحسين التغطية الإعلامية للنشاطات والفعاليات في المحافظة، بما يسهم في إبراز الجهود المبذولة على المستوى المحلي.

وتأتي زيارة الوزير إلى محافظة درعا اليوم الأحد، متابعةً لسلسلة جولاته الميدانية إلى المحافظات السورية، بهدف الاطلاع على واقع العمل الإعلامي وتعزيز التنسيق مع الإدارات المحلية.

كما التقى وزير الإعلام العاملين في مديرية إعلام درعا، وناقش معهم واقع العمل ورؤية الوزارة لتطوير الإعلام المحلي.

واستمع الوزير إلى مداخلات الحضور وملاحظاتهم حول واقع عمل المديرية والتحديات التي تواجههم في أداء مهامهم، ومقترحاتهم لتطوير الأداء وتعزيز حضور الإعلام المحلي.

وأكد المصطفى أهمية الدور الذي تقوم به مديريات الإعلام في نقل صورة الواقع الخدمي والتنموي في المحافظات، وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتطوير أدوات العمل الإعلامي بما يواكب التطورات في هذا المجال.

وأشار إلى حرص الوزارة على دعم الكوادر الإعلامية في المحافظات وتوفير الإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم، بما يسهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي وتعزيز التواصل مع المواطنين.

وكان وزير الإعلام اجتمع قبل ثلاثة أيام مع مديري الإعلام في المحافظات، وناقش معهم سبُل تعزيز أداء المديريات ورؤية الوزارة لتطوير العمل الإعلامي في المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإعلامي، وتحسين جودة التغطية الإعلامية لنشاطات المؤسسات الحكومية.