وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة المفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية

وذكرت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق ‏الدقيق من هوية ‏الرفات، إضافة إلى التحضيرات لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم جميع الجهات ذات ‏الصلة.‏