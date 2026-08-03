وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة المفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية

photo 5 2026 08 03 11 01 01 وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة المفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية

دمشق-سانا‏

بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي أسس إرساء آلية عمل ‏مشتركة بين الوزارة ‏والهيئة لمتابعة ملف الكشف عن المقابر الجماعية.‏

photo 6 2026 08 03 11 01 01 وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة المفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية

وذكرت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق ‏الدقيق من هوية ‏الرفات، إضافة إلى التحضيرات لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم جميع الجهات ذات ‏الصلة.‏

وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود وتكامل الأدوار للوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني، بما يسهم في كشف ‌‏مصير المفقودين وحفظ حقوق ذويهم.‏

photo 8 2026 08 03 11 01 02 وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة المفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية
photo 1 2026 08 03 11 01 00 وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة المفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية
photo 2 2026 08 03 11 01 00 وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة المفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية
photo 3 2026 08 03 11 01 01 وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة المفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية
photo 4 2026 08 03 11 01 01 وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة المفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية
photo 7 2026 08 03 11 01 01 وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة المفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية
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