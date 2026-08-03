وزير الداخلية يبحث مع رئيس هيئة المفقودين آلية مشتركة لمتابعة ملف المقابر الجماعية

دمشق-سانا
بحث وزير الداخلية أنس خطاب مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين رضا جلخي أسس إرساء آلية عمل مشتركة بين الوزارة والهيئة لمتابعة ملف الكشف عن المقابر الجماعية.
وذكرت وزارة الداخلية، عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الاجتماع تناول سبل توظيف التقنيات الحديثة للتحقق الدقيق من هوية الرفات، إضافة إلى التحضيرات لإعداد خطة عمل متكاملة ضمن مشروع وطني يضم جميع الجهات ذات الصلة.
وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود وتكامل الأدوار للوصول إلى نتائج حاسمة في هذا الملف الإنساني، بما يسهم في كشف مصير المفقودين وحفظ حقوق ذويهم.