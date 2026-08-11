محافظة ريف دمشق تواصل أعمال إنشاء سوق منظم في الغوطة الشرقية ‏لدعم النشاط التجاري

ريف دمشق-سانا‏

تواصل محافظة ريف دمشق أعمال إنشاء سوق منظم في الغوطة الشرقية، ‏يضم مرافق خدمية وتجارية متكاملة بهدف تنظيم النشاط التجاري، ودعم ‏المنتجين والتجار، وتوفير خدمات أفضل لأهالي المنطقة‎.‎

وأوضحت محافظة ريف دمشق عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن ‏السوق يشمل أكشاكاً تجارية، ومنطقة للفرز والتوضيب، ومستودعات تبريد، ‏ومبنى إدارياً، إلى جانب الطرق الداخلية والمرافق الخدمية‎.‎

ويُنفذ المشروع بدعم من منظمة أوكسفام، في إطار التعاون بين محافظة ‏ريف دمشق وعدد من المنظمات الدولية لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في ‏المحافظة ضمن جهود إعادة الاعمار‎.‎