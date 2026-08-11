محافظة ريف دمشق تواصل أعمال إنشاء سوق منظم في الغوطة الشرقية ‏لدعم النشاط التجاري

ريف دمشق-سانا
تواصل محافظة ريف دمشق أعمال إنشاء سوق منظم في الغوطة الشرقية، يضم مرافق خدمية وتجارية متكاملة بهدف تنظيم النشاط التجاري، ودعم المنتجين والتجار، وتوفير خدمات أفضل لأهالي المنطقة.
وأوضحت محافظة ريف دمشق عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن السوق يشمل أكشاكاً تجارية، ومنطقة للفرز والتوضيب، ومستودعات تبريد، ومبنى إدارياً، إلى جانب الطرق الداخلية والمرافق الخدمية.
ويُنفذ المشروع بدعم من منظمة أوكسفام، في إطار التعاون بين محافظة ريف دمشق وعدد من المنظمات الدولية لدعم المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة ضمن جهود إعادة الاعمار.