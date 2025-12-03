تنطلق بدمشق مساء اليوم.. فعاليات معرض سوريا الدولي للإعلام والإعلان والطباعة

دمشق-سانا

تنطلق برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة مساء اليوم فعاليات معرض سوريا الدولي للإعلام والإعلان والطباعة ومستلزماتها بنسخته الرابعة “ميديا إكسبو سيريا”، الذي تنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بمشاركة عربية ودولية، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.

ويمثل معرض “ميديا إكسبو سيريا” منصة لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الإعلام والإعلان والطباعة، ويتيح للشركات المحلية والدولية فرصة للتواصل، وعقد الشراكات، وتعزيز الابتكار، كما يسهم في نقل أحدث المستجدات التقنية للقطاع الإعلامي والإعلاني في سوريا، بما يسهم في تطويره ومواكبته لأحدث الاتجاهات العالمية.

وأوضح مدير عام المجموعة المنظمة للمعرض خلف مشهداني في تصريح لمراسلة سانا أن” ميديا إكسبو سيريا” هو ملتقى دولي يجمع تحت سقفه نخبة الشركات والمؤسسات الرائدة، بمشاركة دولية تجاوزت 75 شركة من سوريا، والسعودية، وتركيا، والإمارات، والعراق، والأردن، إلى جانب حضور أوروبي بارز من ألمانيا، وهولندا، وإيطاليا، ليجعل دمشق نقطة التقاء عالمية تتقاطع فيها الخبرات وتُبنى فيها الشراكات.

وأشار مشهداني إلى أن المعرض منصة إقليمية تجمع المُبدعين، والخبراء، وروّاد المستقبل الإعلامي، والتجّار، والصناعيين، لاستعراض أحدث التقنيّات في المجالات المُتنوعة للإعلام والإعلان والطباعة، وذلك للمساهمة في صياغة مُستقبل أكثر إشراقاً وانفتاحاً على العالم.

يذكر أن المعرض يقام بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا، وتستمر فعالياته أربعة أيام، ويستقبل زواره من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساء، مع توفير نقل مجاني للزائرين من وإلى مدينة المعارض من جانب وزارة الزراعة في البرامكة بدمشق.