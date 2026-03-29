انقطاع الكهرباء عن المنطقة الشمالية بسبب عطل فني في محطة حلب الحرارية

حلب-سانا

أدت الأحوال الجوية السائدة إلى حدوث عطل فني على خطوط التوتر العالي 230 ك.ف المغذية لمدينة حلب، ما أدى إلى خروج محطة حلب الحرارية عن الخدمة وحدوث تعتيم كامل في المنطقة الشمالية.

وأوضحت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب في بيان اليوم الأحد أن ورشاتها باشرت أعمال إعادة إقلاع المجموعتين في المحطة، والعمل على إعادة ربطهما مع الشبكة الكهربائية، بهدف استعادة التغذية الكهربائية بأسرع وقت ممكن.

وتتأثر سوريا بمنخفض جوي يستمر تأثيره حتى مساء الإثنين مع ذروة الفعالية الجوية بدءاً من ساعات مساء اليوم الأحد ويترافق مع اشتداد سرعة الرياح لتكون الهبات قوية إلى عاصفة وأمطار غزيرة على الساحل وجباله وشمال البلاد.

