الحسكة-سانا
أطلقت دائرة وقاية النبات في مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة، بالتنسيق مع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، اليوم الثلاثاء، حملةً لمكافحة حشرة صرصور الحقل الأسود التي شهدت انتشاراً واسعاً خلال الفترة الماضية في عدد من مناطق الريف الجنوبي للمحافظة، ولا سيما في المنازل والمدارس.
وأوضح رئيس دائرة الوقاية المهندس مهران بيري في تصريح لـ سانا، أن الحملة انطلقت من منطقة الشدادي، استجابةً للشكاوى الواردة بشأن الانتشار الكثيف للحشرة وما تسببت به من إزعاج للأهالي، فضلاً عن اضطرار بعض المدارس إلى تعليق الدوام نتيجة كثافتها.
وبيّن أن الحشرة موسمية وغير ناقلة للأمراض، وأن انتشارها يرتبط بالتقلبات الجوية، وارتفاع معدلات الرطوبة.
وأشار إلى أن أعمال الحملة تتضمن رش المبيدات في الأماكن العامة وبؤر انتشار الحشرة، إضافة إلى توزيع مرشات صغيرة ومبيدات على المنازل المتضررة، وتقديم إرشادات توعوية للأهالي من خلال نشر بروشورات توضح طرق التعامل مع الحشرة والحد من انتشارها.
وأكد بيري استمرار الحملة إلى حين معالجة بؤر انتشار الحشرة، مشيراً إلى أن نطاقها سيتوسع من الشدادي لتشمل جميع المناطق التي تسجل ظهورها.