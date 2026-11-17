الحسكة-سانا‏

أطلقت دائرة وقاية النبات في مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة، بالتنسيق مع فرع منظمة ‏الهلال الأحمر العربي السوري، اليوم الثلاثاء، حملةً لمكافحة حشرة صرصور الحقل ‏الأسود التي شهدت انتشاراً واسعاً خلال الفترة الماضية في عدد من مناطق الريف ‏الجنوبي للمحافظة، ولا سيما في المنازل والمدارس.‏

وأوضح رئيس دائرة الوقاية المهندس مهران بيري في تصريح لـ سانا، أن الحملة ‏انطلقت من منطقة الشدادي، استجابةً للشكاوى الواردة بشأن الانتشار الكثيف للحشرة ‏وما تسببت به من إزعاج للأهالي، فضلاً عن اضطرار بعض المدارس إلى تعليق ‏الدوام نتيجة كثافتها.‏

وبيّن أن الحشرة موسمية وغير ناقلة للأمراض، وأن انتشارها يرتبط بالتقلبات الجوية، ‏وارتفاع معدلات الرطوبة.‏

وأشار إلى أن أعمال الحملة تتضمن رش المبيدات في الأماكن العامة وبؤر انتشار ‏الحشرة، إضافة إلى توزيع مرشات صغيرة ومبيدات على المنازل المتضررة، وتقديم ‏إرشادات توعوية للأهالي من خلال نشر بروشورات توضح طرق التعامل مع الحشرة ‏والحد من انتشارها.‏

وأكد بيري استمرار الحملة إلى حين معالجة بؤر انتشار الحشرة، مشيراً إلى أن نطاقها ‏سيتوسع من الشدادي لتشمل جميع المناطق التي تسجل ظهورها.‏