الأمن الداخلي بحماة يفكك عصابة متخصصة بسلب الدراجات النارية

حماة-سانا

تمكّنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة حماة من تفكيك عصابة مسلّحة متخصصة في سلب الدراجات النارية، وإلقاء القبض على جميع أفرادها، وضبط مسروقات وأسلحة وذخائر بحوزتهم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا منه، اليوم الجمعة، أن العملية نُفِّذت بناءً على عدة بلاغات من المواطنين بعد تعرّضهم لسلب دراجاتهم النارية على الطرق الفرعية بين بلدات المحافظة، حيث باشرت وحدات المديرية الرصد والمتابعة، ما أسفر عن إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة، وضبط 3 بنادق آلية، و3 قنابل يدوية، ومسدس حربي، و7 دراجات نارية بحوزتهم.

وأشارت الوزارة الى أن المقبوض عليهم أقرّوا بالتحقيق الأولي معهم، بما نُسب إليهم من أعمال، بما في ذلك تفكيك بعض الدراجات النارية بعد سرقتها، وبيعها قطعاً متفرقة.

ولفتت الوزارة إلى أنه جرى تسليم الدراجات النارية المضبوطة السليمة إلى أصحابها أصولاً، بينما أُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الحثيثة في مكافحة الجريمة وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وفق القوانين والأنظمة النافذة.