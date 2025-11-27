الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء خريفية على عموم المناطق السورية

دمشق-سانا

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح حول معدلاتها، أو أدنى بقليل بشكل عام في عموم المناطق السورية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لتشكل ضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية وأجزاء من الجزيرة بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في باقي المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال ال 24 ساعة القادمة في المحافظات السورية: