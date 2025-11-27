الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء خريفية على عموم المناطق السورية

446A1393 الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء خريفية على عموم المناطق السورية

دمشق-سانا

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح حول معدلاتها، أو أدنى بقليل بشكل عام في عموم المناطق السورية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة لتشكل ضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح.

446A1453 الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء خريفية على عموم المناطق السورية

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية وأجزاء من الجزيرة بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة في باقي المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال ال 24 ساعة القادمة في المحافظات السورية:

دمشق18 /7
القنيطرة17 /8
درعا21 /8
السويداء17 /7
حمص18 /8
حماة20 /7
اللاذقية25 /15
طرطوس24 /14
حلب19 /7
إدلب19 /8
دير الزور23 /8
الرقة20 /12
الحسكة20 /7
توزيع 1500 سلة غذائية مقدمة من منظمة تركية في درعا
وزيرة الشؤون الاجتماعية في سوريا: العمل الجبان الذي استهدف مصلّين داخل بيت من بيوت الله هو اعتداء على جميع السوريين
انتخاب مكتب جديد لغرفة صناعة حماة لتعزيز الاستثمار والتنمية
الرئيس الشرع يعقد اجتماعاً لمجلس التنمية الأعلى
وزير الإعلام: مسارا العدالة الانتقالية والاستقرار والسلم الأهلي متوازيان والدولة السورية جازمة في ذلك
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك