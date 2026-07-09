وزير الاتصالات: سوريا تقترب من التحرر من القيود التقنية الدولية

دمشق-سانا



أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل اقتراب سوريا من إنهاء العزلة التقنية والتحرر من القيود الدولية.



وأوضح الوزير هيكل، عبر منصة “إكس” اليوم الخميس، أن سوريا على أعتاب التحرر من القيود الدولية للمرة الأولى منذ 47 سنة، مبيناً أن الحاجة لكاسر VPN للبرامج العالمية ستصبح قريباً من الماضي.



وكان هيكل أعلن في كانون الثاني الماضي، بدء عودة خدمات غوغل إلى سوريا، مؤكداً أن المستخدمين باتوا قادرين على الدخول إلى متجر Google Play دون الحاجة لاستخدام كاسر VPN، على أن تُتاح معظم منصات غوغل على كامل النطاق السوري قريباً.