الدفاع المدني: أجسام حربية سقطت في قرية الفتيح بريف جبلة دون إصابات

دمشق-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الإثنين لحادث سقوط أجسام حربية في قرية الفتيح في منطقة عين الشرقية بريف جبلة، نتيجة الأحداث الإقليمية الجارية.

وبيّن الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن فرقه قامت فور وصولها إلى المكان بوضع أشرطة تحذيرية وتأمينه، ريثما تصل الفرق المختصة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة، بما يضمن سلامة المدنيين والمنطقة المحيطة.

وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعوتها إلى الالتزام بإرشادات السلامة: عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام ساقط.

الاحتماء داخل المباني عند سماع أصوات انفجارات.

الابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة.

عدم التجمهر أو التوجه إلى أماكن سقوط الحطام.

الإبلاغ عن أي حريق ناجم عن سقوط أجسام حربية.

إبلاغ الجهات المختصة عن أي جسم مشبوه.

اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظاً على سلامتكم.

وكان أصيب 4 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، ووقعت أضرار مادية في بلدة عين ترما بريف دمشق مساء أمس الأحد، جراء سقوط بقايا صاروخ من الضربات المتبادلة بين إيران، وإسرائيل.

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال الليلة الماضية، لـ 5 حوادث سقوط أجسام حربية في محافظتي درعا، والقنيطرة، نتيجة هذه الضربات.