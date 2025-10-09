وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد دوما في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

افتتح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل اليوم مكتب بريد دوما في ريف دمشق، والذي يوفر جميع الخدمات البريدية للمواطنين بأفضل شكل ممكن.

ويقدّم المكتب مجموعة من الخدمات تشمل: صرف رواتب المتقاعدين الموطّنة لدى المؤسسة السورية للبريد، وتنفيذ الحوالات البريدية والمالية، واستخراج وثيقة “غير موظف”، إضافة إلى خدمات البريد العاجل والبريد الرسمي الحكومي.

تعاون حكومي مجتمعي

أوضح وزير الاتصالات في تصريح لمراسلة سانا، أن افتتاح المكتب يعكس أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي في إعادة تأهيل الخدمات العامة للمناطق، مؤكداً أن مدينة دوما ستكون في المرحلة القادمة نموذجاً لمرحلة النهوض والإعمار في سوريا الجديدة.

ويُعد إنجاز مكتب البريد الجديد ثمرة تعاون بين مديرية بريد ريف دمشق ومحافظة ريف دمشق والمجتمع المحلي.

خدمات لأكثر من مليون نسمة

اعتبر مدير عام المؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد، أن افتتاح المكتب خطوة جديدة لإعادة تفعيل الخدمات البريدية في جميع المناطق، مبيناً أن المؤسسة تعمل على إعادة افتتاح مكاتبها في مختلف المحافظات.

وأشار حمد إلى أن مبنى مكتب بريد دوما كان مدمراً بالكامل، وتمت إعادة تأهيله وتجهيزه بجهود مشتركة، ليُستأنف العمل فيه ويقدّم الخدمات الأساسية للمواطنين، على أن تُضاف خدمات جديدة تدريجياً، لافتاً إلى أن المكتب يخدم أكثر من مليون نسمة.

من مشاريع حملة “ريفنا بيستاهل”

أوضح مدير بريد ريف دمشق محمد العلي أن افتتاح المكتب يأتي ضمن مبادرة “ريفنا بيستاهل”، التي أطلقتها المديرية بالتعاون مع مجلس مدينة دوما والمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن المكتب جُهّز بكامل الخدمات اللوجستية اللازمة لتقديم الخدمات البريدية الأساسية.

ولفت العلي إلى أن العمل جارٍ لإطلاق خدمات جديدة قريباً، تشمل الصراف العقاري والتجاري وخدمات السجل المدني، إلى جانب خدمات أخرى قيد التحضير.

من جهته، أوضح مدير منطقة الغوطة الشرقية محمد علي عامر، أن جميع الخدمات المقدّمة في المكتب مرتبطة إلكترونياً بشبكات الوزارات المعنية، مبيناً أن العمل مستمر لتفعيل مكاتب بريدية جديدة في مناطق أخرى من ريف دمشق مثل حران العواميد والنشابية.

يذكر أن المؤسسة السورية للبريد أعادت في تموز الماضي افتتاح مكتب بريد قدسيا بريف دمشق، بعد استكمال أعمال التأهيل والصيانة، ضمن خطتها الرامية إلى تطوير الخدمات البريدية وتوسيع انتشارها في مختلف المناطق.