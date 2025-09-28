ورشة عمل حول معايير العمل الدولية وتفتيش العمل لتعزيز بيئة عمل آمنة في سوريا

دمشق-سانا

أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ورشة عمل تخصصية بعنوان: “معايير العمل الدولية – تفتيش العمل” في فندق القيصر بدمشق، وتستمر فعالياتها خمسة أيام، بمشاركة خبراء دوليين وممثلين عن مختلف أطراف العمل.

تركز الورشة على مناقشة معايير العمل الدولية والتشريعات الناظمة لتفتيش العمل في سوريا، إضافة إلى استعراض التحديات ونقاط القوة والضعف، وآخر المستجدات، فضلاً عن تقييم نظام تفتيش العمل على المستوى الوطني عبر مجموعات عمل ثلاثية، بهدف وضع أسس تطوير هذا القطاع.

وخلال الافتتاح، أكدت معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، رغدة زيدان، أن الورشة تأتي في مرحلة انتقالية تتطلب بناء مؤسسات قوية، مشددةً على أهمية تحديث القوانين المتعلقة بالتأمينات والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز قدرات المفتشين من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية.

من جانبه، أشار المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في مكتب سوريا، محمد أنس سبع، إلى الحاجة لوضع خطة استراتيجية قبل نهاية عام 2025 لتطوير قطاع التفتيش والصحة والسلامة المهنية، في ظل وجود فجوات بشرية ومادية وتكنولوجية.

كما أوضح الخبير الدولي أمين وريدات أن الورشة تشكل خطوة أولية لتقييم واقع تفتيش العمل في سوريا استناداً إلى الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها، مشدداً على ضرورة تشخيص الواقع ووضع توصيات عملية لتجاوز التحديات.

وفي السياق ذاته، أكدت مديرة تفتيش العمل في الوزارة، هيفاء إسماعيل، أن الورشة تمثل أساساً للمرحلة المقبلة في تطوير عمل المديرية وضمان بيئة عمل آمنة تحمي حقوق العمال، بينما أشار مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد هاشم، إلى أهمية تدريب المفتشين على إجراءات التفتيش وتحديد المخاطر في مواقع العمل.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تطوير الكوادر الوطنية، وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم مسار التنمية في سوريا.